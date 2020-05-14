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Электровелосипеды будут повышать мобильность медработников и волонтеров у линии разграничения (Фото)

14.05.20 12:24
Со страницы Евгения Каплина
Со страницы Евгения Каплина / Фото: facebook.com

В населенные пункты на линии разграничения будут переданы 75 электровелосипедов. Об этом на своей странице в Facebook рассказал координатор гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«Сегодня передали первые два электровелосипеда, приобретенные при финансовой поддержке UNHCR Ukraine – Агентство ООН по делам беженцев в Украине, фельдшеру в прифронтовом Орехово и местному волонтеру в прифронтовом Новотошковском на Луганщине», – рассказал Каплин.

По его словам, главная цель проекта – повышение мобильности медицинских и социальных работников, почтальонов, волонтеров, которые во время карантина в условиях конфликта продолжают оказывать услуги пожилым людям и лицам с ограниченной мобильностью на линии разграничения.

«В течение мая гуманитарная миссия "Пролиска" при финансовой поддержке Агентства ООН по делам беженцев и Украинского гуманитарного фонда United Nations OCHA Ukraine планирует передать в населенные пункты на линии разграничения 75 электровелосипедов», – сообщил руководитель миссии.

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