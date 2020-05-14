В «ДНР» мирная жительница получила контузию в результате обстрела

В неподконтрольном украинским властям поселке Пантелеймоновка (относится к Горловке, Донецкая обл.) сегодня, 14 мая, в результате обстрела получила контузию мирная жительница. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Сегодня в 06:40 ВСУ открыли огонь в направлении населенного пункта Пантелеймоновка с применением минометов калибром 120 мм. В результате обстрела получила контузию женщина, проживающая по ул. Виноградная», – уверяют в «ДНР».

«Пострадавшей была оказана необходимая медицинская помощь», – добавляют в «республике».