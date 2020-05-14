Европарламент одобрил ускоренное рассмотрение помощи Украине на борьбу с COVID-19

Европарламент большинством голосов принял решение о рассмотрении по ускоренной процедуре вопрос о выделении 10 странам-соседям и странам-кандидатам на членство в ЕС пакета помощи в 3 млрд евро для преодоления кризиса, вызванного COVID-19. Из этой суммы 1,2 млрд евро предназначены для помощи Украине. В голосовании приняли участие 689 депутатов. «За» проголосовали 602, «против» – 80, воздержались при голосовании – 7. Таким образом, решение было принято. Эти результаты объявил президент Еврокомиссии Дэвид Сассоли, пишет «Укринформ».

Кроме того, депутаты продлили действие Соглашения между ЕС и Украиной о сотрудничестве в науке и технологиях (с 2002 года, – ред). В голосовании по этому вопросу приняли участие 690 депутатов, 671 – проголосовал «за», 10 – «против», 9 – воздержались.

5 мая Совет ЕС на уровне постоянных представителей принял предложение Еврокомиссии предоставить до 3 млрд евро макрофинансовой помощи для 10 стран-кандидатов и партнеров среди стран-соседей, чтобы помочь им в преодолении экономического падения, вызванного пандемией COVID-19. Финансовая помощь будет предоставляться в форме кредитов на очень привлекательных условиях и распределяться следующим образом: Албания – 180 млн евро; Босния и Герцеговина – 250 млн евро; Грузия – 150 млн евро; Иордания – 200 млн евро; Косово – 100 млн евро; Молдова – 100 млн евро; Черногория – 60 млн евро; Республика Северная Македония – 160 млн евро; Тунис – 600 млн евро; Украина – 1,2 млрд евро.

Для вступления в силу это решение требует положительного решения Европейского парламента и Европейского Совета.

Окончательное рассмотрение пакета состоится в пятницу, 15 мая.