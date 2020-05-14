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«ВСУ уже в Донецке»: В соцсети обсуждают фото

14.05.20 12:43
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке продают военные игрушечные авто с украинской символикой. Об этом сообщают местные жители в Twitter.

В частности, житель Донецка показал игрушечную военную технику с украинским флагом и надписью «Збройні Сили» (ЗС) в магазине «Дом Игрушки» в микрорайоне Текстильщик.

«ВСУ уже в Донецке! И я хочууууу… Техника », – комментируют пользователи соцсетей.

Также люди обсуждают, откуда в магазин попали игрушки – большинство сходится в том, что они были изготовлены в Китае, и со склада отправились в магазин в Донецке.

Еще один дончанин показывает фото открытой упаковки: там предлагаются наклейки для техники и с украинским флагом, и с флагом «ДНР».

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