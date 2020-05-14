Смертельное ДТП в Сватово: Полиция разыскивает свидетелей

Полиция Луганщины разыскивает свидетелей ДТП, в результате которого погиб пешеход. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Луганской области.

Как рассказали в пресс-службе, в Сватово 10 мая около 21:30 водитель автомобиля Ford Transit белого цвета, двигаясь по ул. Веселая совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП пешеход погиб на месте.

В полиции обратились с просьбой ко всем очевидцам или владеющим какой-либо информацией о данной аварии, обратиться в Следственное управление ГУНП в Луганской области по адресу: г. Северодонецк, ул. Вилесова, 1 или позвонить по тел.: 102.