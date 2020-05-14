За 20 км от линии разграничения нашли тайник с боеприпасами (Фото, видео)

В поселке Екатериновка (Константиновский р-н Донецкой обл.), который расположен в 20 километрах от линии разграничения, пограничники обнаружили тайник с боеприпасами. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Выполняя задание 13 мая, военнослужащие Краматорского пограничного отряда наткнулись на опасную находку в одном из заброшенных частных домов в Екатериновке.

«Пограничники обнаружили тайник с боевыми патронами калибра 5,45 мм и 7,62 мм. Всего в тайнике находилось 1280 шт. патронов», – говорится в сообщении.

По данному факту в Национальную полицию направлено уведомление об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 263 УК «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Обнаруженные боеприпасы изъяты сотрудниками Национальной полиции, правоохранители устанавливают причастных лиц.