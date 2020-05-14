В Харцызске поломали «Победу»: В «ДНР» назвали это «диверсией» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Харцызске (Донецкая обл.) новый арт-объект в виде слова «Победа», установленный на постаменте неподалеку от «горотдела полиции», был поврежден. Об этом сегодня, 14 мая, на своей странице в соцсети сообщила «мэр» Харцызска Виктория Жукова.

По ее словам, были отломаны несколько элементов композиции. «Как назвать этот поступок, не находится слов. На месте работает полиция, со слов жителя, в 2:30 позвонил на 102, когда увидел, как негодяи убегают уже с отломанными элементами… Иначе как диверсия – этот поступок назвать сложно», – заявила Жукова.

Также она опубликовала фото поврежденного объекта:

Напомним, в неподконтрольной Горловке появился новый арт-объект в виде слова «Победа». «Победа» в Горловке в точности повторяет ту, что установлена в Донецке. Местные жители отмечают, что таких композиций было изготовлено несколько – для разных городов.