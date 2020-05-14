Жилье для переселенцев: Как решают проблему в Славянске (Видео)

В Славянске ремонтируют общежитие для переселенцев.

Сейчас в Славянске общежития для переселенцев нет. Несколько лет назад Евросоюз предоставлял деньги на подобный проект, но реализовать его так и не удалось. Деньги пришлось возвращать.

В настоящее время начались работы на другом объекте – в здании бывшего заводского общежития хотят обустроить 134 комнаты.

По словам городского головы Славянска Вадима Ляха, на сегодняшний день есть 31 заявка от семей, нуждающихся в жилье. «В связи с тем, что был объявлен карантин, была прекращена подача заявок. На сегодня 31 семья зарегистрирована. Срок реализации – 3 года, но подрядчик готов реализовать проект за год. Финансирование имеется», – сообщил Вадим Лях.

Деньги выделили международные доноры – это 81 млн грн. Деньги грантовые, то есть, возвращать их из городского бюджета не придется. Подобные общежития, рассказывают в Донецкой облгосадминистрации, строят и в иных городах и районах области.

Важность таких проектов и связанные с ними риски эксперты оценивают самостоятельно. «Международные организации всегда проверяют и выверяют свои действия, они проводят собственные исследования перед тем, как принять соответствующие решения», – отметила директор Департамента инвестиционно-инновационного развития и внешних отношений Донецкой облгосадминистрации Оксана Головко.

Проблема жилья для переселенцев в целом решается медленно. Квадратных метров не хватает, говорят общественники. При этом уверяют, что иностранные доноры готовы предоставлять помощь на строительство жилье. «Есть международные организации, программы, банки, которые давно готовы к чему-то прийти. Но для этого нужно посчитать точно количество переселенцев, начать строить жилье. Чтобы оно было коммунальное, доступное, социальное», – сообщил эксперт по социальной сплоченности Александр Ворошков.

В общежития, по мнению экспертов, всех внутренне перемещенных лиц не заселить. Пока не будут оборудованы коммунальные многоэтажки, проблему жилья для переселенцев не решить.

Напомним, общежитие по ул. Кольцевая, 2-а ранее было ведомственным общежитием ПАО «Славтяжмаш», сейчас находится в коммунальной собственности города. Общая площадь – 4 743 кв. м, количество комнат – 216. Первый транш от Европейского инвестиционного банка в размере 48,8 млн грн поступил в апреле 2018 года, тогда же на сопровождение проекта из горбюджета было выделено 950 тыс. грн. В 2019 году по данному проекту проводились процедуры согласования и тендеры.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»