Коронавирус смог то, чего не смогла война: Как эпидемия изменила жизнь детей на прифронтовом Донбассе

Золотое, Луганская область. Пустая детская площадка и израненные снарядами здания, мимо которых Дарина ходила в школу, ежедневно напоминают о том, как 6 лет конфликта опустошили восточную Украину и разрушают жизнь детей региона. Целое поколение подрастает под звуки обстрелов и перестрелок. Кошмарный фон для детства, полного опасности и неуверенности.

«Здесь совсем небезопасно. Иногда ты слышишь обстрел. Начинаешь волноваться, когда слышишь этот звук», – говорит 13-летняя Дарина.

Фото: UNICEF/Filippov

Однако глобальное распространение еще одной угрозы по-новому и непредсказуемо меняет жизни детей. Сейчас, когда школы по всей Украине закрылись, чтобы предотвратить распространение COVID-19, дети на востоке страны лишились еще одной ниточки, связывающей с ощущением стабильности.

Жизнь в городе-призраке. Дарина живет в небольшом шахтерском городе Золотое, недалеко от так называемой линии соприкосновения, которая разделяет подконтрольную и неподконтрольную украинским властям территорию, где конфликт остается наиболее ожесточенным. Когда-то в Золотом жили почти 5 тыс. человек, но 6 лет боевых действий заставили многих искать работу и безопасность на новом месте. Сегодня в городе живет менее 300 человек. Для тех, кто остался, передвижение по улицам, полям и даже выход на задний двор требуют бдительности из-за мин и других неразорвавшихся боеприпасов.

Фото: UNICEF/Filippov

Стены школы Дарины украшены рисунками, но эти красочные изображения содержат тревожные напоминания о нависшей угрозе. На одном из рисунков есть номер, по которому дети могут позвонить, если найдут на улице наземную мину или другой боеприпас, что обычное дело в одном из самых заминированных мест в мире.

Затем – обстрел. С начала конфликта в 2014 году было повреждено или разрушено более 750 учебных заведений, включая школу Дарины – потолок одного из этажей рухнул после артиллерийского обстрела.

Но, несмотря на опасность, Дарине комфортно ходить в школу. Ей нравилось видеться с друзьями и посещать занятия по труду, где она лепила фигурки из глины.

«Я воплощаю свои мечты, когда леплю. В жизни слишком мало творчества», – говорит Дарина, показывая некоторых животных, которых она вылепила.

Фото: UNICEF/Filippov

Кризис и доверие. Окна школы заложены, чтобы защитить детей от осколков и шальных пуль. Но даже в этих мрачных условиях посещение школы давало хоть немного стабильности Антону, ученику первого класса той же школы, что и Дарина.

«Мне нравится играть в мяч во время перерывов», – говорит Антон, сидя на коленях у мамы Ани.

Аня говорит, что сын начал позже разговаривать из-за стресса, вызванного жизнью в условиях вооруженного конфликта, но с момента начала учебы в школе он стал более уверенным в себе.

«С первого дня там все его полюбили. Он очень общительный. Обнимает и целует всех!», – говорит Аня.

Фото: UNICEF/Filippov

Около 430 тыс. детей, живущих с психологическими травмами в условиях затянувшегося конфликта, будут нуждаться в постоянной поддержке. На востоке Украины ЮНИСЕФ и его партнеры оказывают психосоциальную поддержку и информируют детей, молодежь и тех, кто ухаживает за ними, о минной опасности. При гуманитарной поддержке ЕС, ЮНИСЕФ также помогает ремонтировать поврежденные школы, детские сады и жизненно важные объекты водоснабжения и санитарии.

Несмотря на опасности, дети региона очень хотят продолжать ходить в школу. Но распространение COVID-19 сделало то, чего не сделали годы конфликта: заставило закрыть школу Дарины и Антона. Из-за этого дети в таких городах, как Золотое, потеряли даже это маленькое ощущение нормальной жизни.

Фото: UNICEF/Filippov

«Антон чувствует себя хорошо в школе и может играть там с другими детьми. Дома ему становится скучно и он много плачет», – говорит Аня.

Больше некуда идти. После начала конфликта многие люди потеряли работу. Рост цен на товары первой необходимости и расходы на ремонт поврежденных осколками домов уже означали, что у многих семей ежемесячно оставалось мало денег, а то и вовсе их не хватало. Теперь, когда необходимо бороться с пандемией коронавируса, отсутствие доступа к услугам здравоохранения и безопасным санитарным условиям привело к тому, что таким семьям, как Анина, стало вдвойне сложнее.

«Все, кто могут уехать, уезжают», – говорит она.

Но, несмотря на закрытие школы, семья Ани, по крайней мере пока, останется в Золотом. У них нет выбора. «У меня нет денег, чтобы куда-нибудь уехать», – объясняет она.

Пошел очередной год конфликта, а мир по-прежнему недостижим, ведь нарушения режима прекращения огня продолжаются и жители Золотого продолжают засыпать под звуки разрывающихся снарядов. Но отсутствие тишины ночью не мешает Дарине мечтать.

«Я надеюсь, что однажды эта война закончится. Хочу быть учителем, когда вырасту, чтобы преподавать пение и труд», – говорит она.

По материалам Unicef.org. Перевод выполнен РПД «Донецкие новости»