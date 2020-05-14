На Луганщине обсуждали ситуацию с рынками: Что стало известно (Фото)

Председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай сегодня, 14 мая, встретился с инициативной группой представителей рынков области. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Глава области напомнил, что в постановлении Кабмина определено открытие агропродовольственных рынков с 1 мая. При этом Луганщина успешно борется с распространением COVID-19: в области нет летальных случаев, не зафиксированы заболевшие среди врачей, динамика заражения является неизменной, а количество пациентов, которые выздоровели – растет.

Сергей Гайдай подчеркнул, что это стало возможным только благодаря комплексу принятых мер безопасности. «Когда COVID-19 начал распространяться, надо было принимать жесткие меры. Я ни разу не пожалел о том, что было сделано, ведь по количеству заболевших мы находимся на последнем месте – 42 человека были инфицированы», – сказал он.

Губернатор отметил, что ситуация в Луганской области является контролируемой, выявлены пути инфицирования, определен круг контактных лиц.

«Я пообщался с президентом и премьер-министром об открытии рынков, объяснил нашу положительную тенденцию по заболеваемости коронавирусом. Сегодня я пообщался с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым, и он сообщил, что в течение двух дней на заседании Кабинета министров Украины будут внесены изменения в постановление, где слова "агропродовольственного рынка" будут заменены на просто "рынки"», – поделился Сергей Гайдай.

Также глава области отметил, что некоторые рынки, которые имели право открыться, не выполнили рекомендаций правительства по санитарным условиям безопасности.