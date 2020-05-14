Квалифицируется как теракт: В Трехизбенке показали дома после обстрела (Фото)

На Луганщине правоохранители задокументировали очередной факт нарушения законов и обычаев войны незаконными вооруженными формированиями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Прокуроры и сотрудники СБУ зафиксировали результаты обстрела 9 мая 2020 года жилого сектора в пгт Трехизбенка Новоайдарского района.

«В ходе осмотра места происшествия установлено, что обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований РФ осуществлен с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения – миномета калибра 82 мм. Несколько снарядов разорвалось в непосредственной близости от жилых домов, в результате чего повреждены заборы, окна и фасады зданий», – говорится в сообщении.

Данный факт расследуется в рамках уголовного производства по ч.ч. 1, 2 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) ч.ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаи войны) УК Украины.

В Трехизбенке побывала также и мониторинговая группа организации «Восток SOS». Местные жители рассказали правозащитникам об обстреле 9 мая. По их словам, последний подобный обстрел был в 2016 году – люди насчитали не менее 8-ми взрывов в непосредственной близости от собственных домов.

«Обломками был посечен забор дома №109 по улице Разина и разбиты окна в домах 109 и 103. Чудом никто из местных не пострадал, но тот вечер местные жители провели, прячась в подвалах», – сообщили правозащитники.