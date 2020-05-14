Открытие непродовольственных рынков: Мнение президента

Если работают магазины непродовольственных товаров, то нужно открыть и рынки этого профиля, при условии соблюдения мер безопасности. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания по предотвращению распространения COVID-19 в Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. На таких же условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения», – сказал Владимир Зеленский.

В ходе совещания министр здравоохранения Максим Степанов проинформировал, что выплаты надбавок медицинским работникам за работу с инфицированными коронавирусом за март уже осуществляют. Завершить этот процесс планируется в ближайшее время.

Президент поручил проконтролировать доплаты до 300% и за апрель, которые осуществляются по новой финансовой формуле. Для этого все соответствующие больницы должны заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины.

«Проследите, чтобы больницы заключали эти соглашения. Давайте завершим эти выплаты как можно скорее. Наши врачи заслужили это», – сказал Зеленский.

Президенту также доложили, что среди лидеров по новым выявленным случаям инфицирования остаются Черновицкая область и город Киев. За минувшие сутки в целом в Украине количество тех, кто выздоровел, превысило количество лабораторно подтвержденных новых случаев болезни – 427 и 422 соответственно. Уровень летальности остается невысоким – 2,7%.