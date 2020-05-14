«Большая стройка»: В Краматорске работы идут одновременно на 8 объектах (Фото)

В Краматорске строительство или капитальный ремонт идет на 8 объектах социальной сферы. Сегодня, 14 мая, с рабочей поездкой их посетил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. Об этом он написал в Facebook.

Как сообщил глава области, за счет областного, государственного и местного бюджетов, реализуются проекты:

на улице Парковой – Центр предоставления административных услуг, спортивно-оздоровительный комплекс и Центр внешкольной работы;

крытое футбольное поле с искусственным покрытием, объекты укрепления берегов и расчистке русел Казенного Торца и Беленькой в районе Сада Бернацкого;

ледовая арена и бассейн Н2О Classic в районе парка Пушкина.

Работы на большинстве объектов начались в 2016-2018 годах.

«Исключение – крытое футбольное поле с искусственным покрытием в Саду Бернацкого и спортивно-оздоровительный комплекс с футбольным полем, площадкой для пляжного волейбола, легкоатлетической дорожкой по улице Парковой. Их мы начали в рамках программы "Большая стройка", которая была основана президентом Украины Владимиром Зеленским», – отметил Кириленко.

По ело словам, поле в Саду Бернацкого уже готово, работы по спорткомплексу на Парковой планируют завершить этой осенью.

По объектам, где работы продолжаются уже в течение двух-трех лет, вместе с представителями подрядных организаций определили проблемные моменты и пути их решения. «В условиях ослабления карантинных мероприятий должны ускориться и наверстать упущенное», – заключил глава Донетчины.