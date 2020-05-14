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Ни о каких играх за нашей спиной речь не идет, – Кулеба о переговорах Козака по Донбассу

14.05.20 14:49
Дмитрий Кулеба / Фото из открытых источников
Дмитрий Кулеба / Фото из открытых источников

В Берлине 13 мая состоялись переговоры с участием руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака. Стало известно, что было достигнуто соглашение по урегулированию на Донбассе. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что это случилось благодаря усилиям Киева по изменению формата в Трехсторонней контактной группе. Об этом глава МИД Украины рассказал в комментарии «РБК-Украина».

По словам Кулебы, Киев знал о берлинских переговорах Козака. Его туда пригласили из-за отсутствия прогресса по Донбассу. Кроме того, серьезным толчком к переговорам стала инициатива Украины ввести в Минские переговорные группы высокопоставленных чиновников и депутатов.

«Очевидно, что дело сдвинется с места, если будет конструктивная взаимность со стороны России. Поэтому и понадобилась берлинская встреча. Кстати, именно по этой логике мой немецкий коллега министр Маас (глава МИД Германии, – ред.) смог после моего с ним разговора привлечь к переговорам в Нормандском формате главу МИД России Лаврова. Украина знала об этом визите Козака заранее, и будет знать о том, как он прошел. У нас с партнерами действует правило – мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной речь не идет», – сказал Кулеба.

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