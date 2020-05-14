В Донецке несколько мужчин с огнестрельным оружием приехали на автозаправку

В неподконтрольном украинским властям Донецке несколько мужчин приехали на автозаправку с оружием.

Как сегодня, 14 мая, сообщает пресс-центр «МВД ДНР», во время действия комендантского часа «правоохранителям» поступил сигнал о срабатывании сигнализации на АЗС, расположенной в центральном районе Донецка.

«К прибывшим на место происшествия сотрудникам государственной службы вневедомственной охраны обратился администратор АЗС, который указал на группу людей, находившихся на территории заправочной станции. По имеющейся информации, незнакомцы имели при себе огнестрельное оружие», – уверяют в «ДНР».

«С соблюдением мер личной безопасности правоохранители задержали нарушителей, изъяли огнестрельное оружие и доставили задержанных в Калининский РО полиции Донецка для дальнейшего разбирательства», – добавляют в «республике».