Пытался дать взятку пограничнику: На Луганщине осудили гражданина РФ

На Луганщине суд признал гражданина РФ виновным в даче взятки пограничнику. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что приговором Новопсковского районного суда Луганской области гражданин Российской Федерации признан виновным в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 1 ст. 369 УК Украины) и осужден за коррупционное преступление на 3 года 1 месяц лишения свободы.

«По материалам следствия, в марте 2020 года ранее судимый мужчина с целью уклонения от уголовной ответственности за другие преступления совершил попытку пересечения государственной границы в направлении РФ. При прохождении паспортного контроля на международном пункте пропуска "Танюшевка" осужденый предоставил инспектору пограничной службы неправомерную выгоду в размере 1 тыс. грн за беспрепятственное пересечение государственной границы», – рассказали в ведомстве и добавили, что сторона обвинения предоставила суду достаточные доказательства, подтверждающие вину мужчины.

В прокуратуре также добавили, что в настоящее время приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования (30 дней со дня оглашения приговора).