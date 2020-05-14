Правительство разрешило открыть непродовольственные рынки

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании сегодня, 14 мая, принял решение возобновить работу непродовольственных рынков, передает пресс-служба правительства.

Кабмин внес соответствующие изменения в постановление № 211 от 11 марта 2020 года.

«Непродовольственные рынки будут функционировать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов», – говорится в сообщении.

По словам Министра здравоохранения Максима Степанова, эти изменения позволят обеспечивать полное торговое обслуживание населения, в частности, через работу непродовольственных рынков.

Решение вступит в силу после его опубликования.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если работают магазины непродовольственных товаров, то нужно открыть и рынки этого профиля, при условии соблюдения мер безопасности.