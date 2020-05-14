Обвиняемый по делу МН-17 арестован в Донецке, – СМИ

В неподконтрольном украинским властям Донецке в марте был арестован один из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского «Боинга» МН17, сбитого над Донбассом в 2014 году, – Леонид Харченко. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Русская служба BBC».

В 2014 году Харченко носил позывной «Крот» и был командиром одного из «разведподразделений ГРУ ДНР».

Власти Украины объявили Харченко в розыск в июле 2015 года. Ему заочно предъявили обвинение в создании террористической группы, в 2019 году против Харченко возбуждено уголовное дело по подозрению в причастности к крушению «Боинга» МН17. В опубликованных Службой безопасности Украины записях телефонных разговоров «ДНР», 17 июля 2014 года человек с позывным «Крот» подсказывает другому участнику разговора дорогу к месту дислокации «Бука».

Фигурант дела МН-17 Леонид Харченко

Объединенная следственная группа (JIT), ведущая официальное международное расследование крушения МН17, считает, что Харченко участвовал в перемещении по «ДНР» зенитно-ракетной установки «Бук», из которой был сбит «Боинг». По версии голландской прокуратуры, Харченко также мог координировать перемещение «Бука» к непосредственному месту пуска ракеты и последующую эвакуацию комплекса в Россию.

В феврале 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила официальные обвинения в причастности к крушению рейса МН17 Леониду Харченко и еще троим: непосредственному начальнику Харченко по «ГРУ ДНР» Сергею Дубинскому, еще одному «офицеру ГРУ ДНР» Олегу Пулатову, а также бывшему «министру обороны ДНР» Игорю Гиркину (Стрелкову).

Фото: ВВС

По данным источников «ВВС», Леонид Харченко был задержан 11 марта возле своего дома в Донецке «властями ДНР» и арестован, но совсем по другому делу: за «участие в незаконном обыске» в 2014 году и «незаконное хранение оружия».

8 мая арест бывшего «военного разведчика ДНР» был продлен еще на два месяца. Сейчас, по словам источников, он содержится в «СИЗО минюста ДНР», которое находится в Донецке на улице Кобозева, 4. Он утверждают, что таким образом его хотят изолировать.

Летом прошлого года украинским спецслужбам удалось вывезти в Киев бывшего «ракетчика ДНР» Владимира Цемаха, который также считается важным участником дела о крушении «Боинга» МН17. В сентябре 2019 года Цемаха отправили в Москву в рамках обмена пленными. Сейчас он живет в «ДНР».

«Харченко до последнего жил спокойно в Донецке и не подозревал, что с ним может такое случиться. Возможно, его таким жестоким образом охраняют, но это очень странный метод обезопасить человека», – утверждает собеседник издания.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта. В ходе первого заседания более 80 родственников погибших пассажиров авиалайнера намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых. При этом ни один из обвиняемых не явился в суд.