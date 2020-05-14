Количество заболевших COVID-19 в «ЛНР» увеличилось до 308 человек

В «ЛНР» зарегистрированы 308 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР».

«308 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в ЛНР на 13 мая 2020 года. Выписано 53 человека», – говорится в сообщении.

О летальных случаях в «республике» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 14 мая в Украине коронавирусом заболели 16 847 человек (4 143 – выздоровели, 456 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 117 случаев COVID-19 (34 пациента выздоровели, летальных случаев – 3), в Луганской области – 42 случая 17 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 214 подтвержденных случаев COVID-19 (29 человек выздоровели, летальных случаев – 5).