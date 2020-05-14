Маршрутом «Киев – Донецк»: Красный Крест доставил в «ДНР» медикаменты и продовольствие

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил 78 тонн гуманитарной помощи жителям неподконтрольных Украине территорий Донецкой области. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

«Чтобы помочь гражданскому населению, проживающему на временно оккупированной территории Украины и непосредственно пострадавших от агрессии РФ, представители МККК направили им гуманитарный груз», – говорится в сообщении.

Отмечается, что через КПВВ «Новотроицкое» проследовало 4 грузовика. «Грузовики с продуктовыми наборами и товарами медицинского назначения, общим весом 78 тонн, последовали по маршруту Киев – Донецк», – уточняют пограничники.