Более 50 дней в полной изоляции: Электростанции ДТЭК перешли на прежний режим работы

В связи с ослаблением в Украине карантина в ДТЭК Энерго принято решение завершить специальный режим работы 7-ми из 9-ти своих электростанций. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Почти 2000 энергетиков ТЭС и ТЭЦ компании, в том числе и в Донецкой и Луганской областях, работали в условиях полной изоляции с 20 марта, не покидая территорию объектов. «Это обеспечило бесперебойное тепло- и энергоснабжение украинцев во время карантина и позволило не допустить распространения инфекции на предприятиях компании», – говорится в сообщении.

Из режима строгой изоляции с 12 мая вышли 6 ТЭС компании и одна ТЭЦ. «Для Бурштынской и Добротворской ТЭС изолированный режим работы продлевается до 22 мая. Это связано с тем, что в этих регионах уровень заболеваемости коронавирусом остается стабильно высоким», – пояснили в пресс-службе.

«Мы работали в изолированном режиме более 50 дней. Практика показала, что такой подход был правильным – за весь период работы в особом режиме ни один сотрудник ТЭС в изоляции не заболел, а наши предприятия обеспечили надежность работы украинской энергосистемы», – отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

Несмотря на выход из изоляции, на предприятиях продолжается строгий контроль за состоянием здоровья сотрудников предприятий с соблюдением всех рекомендованных Минздравом карантинных мероприятий: