«Большая стройка»: На Донетчине открыли первый спортивный объект (Фото, видео)

В Краматорске открыли первый спортивный объект в Украине, построенный в рамках президентской программы «Большая стройка». Об этом сегодня, 14 мая, сообщил на своей странице в Facebook председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«В Краматорске открыли крытое футбольное поле с искусственным покрытием, которое соответствует стандартам Украинской ассоциации футбола. На нем можно проводить соревнования любого уровня для детей до 12 лет», – написал Кириленко.

Он рассказал, что сегодня новое поле опробовали три будущие звезды футбола – 10-летний Платон и 6-летние Гордей и Ренат. Под руководством своего тренера они провели на поле первую тренировку.

«Соблюдая условия карантина, больше детей к тренировке не привлекали. Но как только карантин пройдет, это поле будет открыто для всех детей, которые занимаются футболом», – отметил глава области.

По его словам, новое поле построили на средства государственного бюджета. Его стоимость составляет более 18 млн грн. Процесс строительства не прекращался даже в условиях карантина, поэтому работы завершили по плану.

Павел Кириленко также сообщил, что по программе «Большая стройка» в Донецкой области появятся новые стадионы и футбольные поля в Селидово, Славянске, Волновахе и еще одно поле – в Краматорске. Кроме того, в регионе будет построено или капитально отремонтировано 5 детских садов, 5 школ, а также дороги, мосты, приемные отделения опорных больниц.