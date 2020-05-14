В Донецкой области 86 детям-сиротам приобрели жилье

На Донетчине за счет средств госбюджета приобрели 86 единиц жилья детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает Департамент социальной защиты Донецкой облгосадминистрации.

Как отмечается, объем средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на проектные, строительно-ремонтные работы, приобретение жилья и помещений для развития семейных и других форм воспитания, приближенных к семейным, и обеспечение жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, направленный городам и районам области в 2019 году, составил почти 79 млн грн.

Эти деньги предназначены для приобретения жилья 204 детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки. Средства были своевременно перечислены на счета детей, открытые в отделениях уполномоченных банков.

«По состоянию на 13 мая в рамках реализации указанной субвенции приобретено 86 единиц жилья, в том числе 85 единиц – по направлению денежной компенсации, 1 – в рамках приобретения жилья местными органами власти (города Авдеевка, Покровск., Селидово, Дружковка, Бахмут, Доброполье, Бахмутский, Волновахский, Великоновоселковский, Добропольсьский, Покровский, Ясиноватский, Мангушский, Александровский, Никольский р-ны и город Северск)», – говорится в сообщении.