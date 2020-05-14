Мы соскучились: Как в условиях карантина работают салоны красоты Донетчины (Видео)

В связи с ослаблением карантинного режима с 11 мая в Донецкой области возобновили работу парикмахерские и салоны красоты.

Для предприятий индустрии красоты Минздрав разработал определенные требования. Одно из основных правил – прием клиентов по предварительной записи и измерение температуры тела перед началом обслуживания.

«Если человек заболел, он не имеет права идти в парикмахерскую. Кроме клиентов, обязательно утром измеряется температура и у сотрудников салонов. Если градусники контактные – они должны дезинфицироваться», – поясняет Василий Гончаренко, и.о. директора Донецкого областного лабораторного центра МОЗ Украины.

Владелица салона красоты в Краматорске Ирина Ефремова отмечает, что некоторые правила выполняли и до начала карантина. «Мы работаем уже третий день. И новые условия для нас не совсем новые. Мы и раньше после каждого клиента обрабатывали рабочие места, стерилизовали все инструменты, мастера маникюра всегда работали в перчатках и масках», – говорит она.

По словам Ирины, сотрудники ее салона придерживаются и новых правил, в частности, интервал между обслуживанием клиентов – не менее 15 минут. Посещать салоны можно только в защитной маске.

«Мы все соскучились – два месяца не было работы. И клиенты соскучились, идут к нам. Мы проверяем наличие масок у клиентов, и сами работаем в масках и перчатках. Перед его приходом обрабатываем поверхности дезраствором», – отмечает сотрудница салона Юлия.

Кроме всего помещение должно регулярно проветриваться. Расстояние между рабочими местами должно составлять не менее 2 метров. В помещении одновременно могут находиться не более одного человека на 10 кв. метров. «Площадь нашего помещения в 67 кв. м позволяет работать в таких условиях. Но мы работаем не в полную мощь – в один день одновременно выходит не вся команда», – дополнила Ирина Ефремова.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донеччина TV»