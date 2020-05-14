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В Славянске грабители забрались в детский сад

14.05.20 17:56
Фото: Полиция Донетчины
Фото: Полиция Донетчины

В Славянске (Донецкая обл.) двое мужчин ночью проникли в детский сад и начали выносить оргтехнику. Сторож вызвал полицию охраны, злоумышленников задержали. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Как рассказали в полиции, происшествие случилось поздно ночью. «Двое сообщников проникли в дошкольное детское учреждение и пытались похитить оргтехнику. Сторож воспользовался кнопкой быстрого вызова полиции», – говорится в сообщении.

Прибыв на место, сотрудники группы реагирования полиции охраны обнаружили двух неизвестных, которые выносили из детсада сумки с оргтехникой. Увидев полицейских, злоумышленники попытались скрыться.

Одного задержали сразу, оказалось, что он ранее уже привлекался к ответственности за совершение аналогичных преступлений. В течение нескольких часов правоохранители установили и задержали и его напарника. В результате оперативных действий полицейские остановили кражу на несколько тысяч гривен.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц). Максимальное наказание за данное преступление – до 5 лет лишения свободы.

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