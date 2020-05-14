Без посетителей и с карантином книг: На Донетчине возобновили работу библиотеки и музеи (Видео)

В Донецкой области с 11 мая возобновили работу музеи и библиотеки. Однако по новым требованиям на период карантина они работают без посетителей, а персонал должен быть обеспечен индивидуальными средствами защиты. Такие правила ввело Министерство здравоохранения, но в каждом регионе могут использоваться свои послабления или запреты в зависимости от эпидситуации.

«Мы бы хотели получить дополнительные разъяснения от Министерства культуры. Но если таких разъяснений не будет, то орган управления сам принимает решение о возобновлении работы библиотек и музеев, и прописывает основные правила. Например, должны быть приобретены средства дезинфекции. Литература, которая выдается читателям и возвращается обратно, должна пройти определенный карантинный путь», – сказала начальник управления культуры и туризма Донецкой облгосадминистрации Алина Певна.

Кроме того, книги передаются между библиотеками в рамках действия обменного фонда. И такая литература тоже должна проходить карантин.

После завершения подготовительной работы в первую очередь откроются абонементы. «Сейчас мы убираем помещения, приобретаем дезинфицирующие средства, маски, перчатки. Но мы еще ждем, чтобы нам обеспечили оплату счетов для этого. В первую очередь откроются абонементы, читальные залы и интернет-центры пока работать не будут. Будем принимать читателей по тем нормативам, которые нам установят», – рассказала директор центральной библиотеки Краматорска Елена Помос.

В Краматорске библиотеки закрыты для посещения с 18 марта, а исторический музей – с 11 марта. Но оглашение карантина – не единственная причина закрытия музея. «Так совпало, что с 11 марта музей был действительно закрыт. Но это было связано не с карантином, а с тем, что у нас начался частичный ремонт некоторых экспозиционных залов. Мы получили деньги на это и проводим ремонт холла и двух залов – основного выставочного и зала "Наши земляки", где находится уникальная экспозиция памяти Леонида Быкова», – поясняет директор музея истории города Краматорска Наталья Волошина.

Последний ремонт помещений здесь проводился 37 лет назад.

Сегодня, несмотря на карантин, сотрудники музея работают в обычном режиме. Научные работники готовят статьи и видеопрезентации по разным тематикам. А к международному Дню музеев, который отмечается 18 мая, подготовили онлайн-квест, победитель которого получит приз от музея истории.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донеччина TV»