Для обслуживания 100 тысяч детей: В Мариуполе создают Детский инфекционный центр (Фото)

На базе Мариупольской городской больницы №4 развернуты работы по созданию Детского регионального инфекционного центра, который будет обслуживать порядка 100 тыс. детей. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

С ходом ремонтных работ ознакомился городской голова Вадим Бойченко. «В детском региональном центре будет самое передовое оборудование. Современная баклаборатория позволит максимально быстро и точно ставить диагноз и лечить пациентов», – подчеркнул мэр Мариуполя.

В проект входит капитальный ремонт инфекционных отделений и баклаборатории. Общая стоимость – более 27,5 млн грн. Финансируется городским бюджетом и Группой Метинвест.

Планируется, что Детский региональный инфекционный центр будет принимать детей из Мариуполя и прилегающих поселков с бактериальными, вирусологическими и другими инфекциями.

Заместитель городского головы Ксения Сухова добавила, что региональный центр даст возможность врачам оперативно проводить консилиумы и разрабатывать алгоритмы лечения. По ее словам, особенно важным станет наличие полностью оборудованной реанимации.

Капитальный ремонт будет проходить в три этапа. На первом – проведут реконструкцию инфекционного отделения №2. Здесь будет располагаться 40 койко-мест. Сейчас ведутся демонтажные работы, ремонтируют фасад и кровлю. Будет проведено усиление конструктива и утепление здания. Также капитально отремонтируют инженерные сети и обустроят боксы с отдельными входами.

Эти работы на сумму 10 млн грн полностью финансирует Группа Метинвест. По словам директора по персоналу меткомбината «Азовсталь» Константина Войцеховского, в связи с пандемией первоочередное внимание уделяется поддержке медицины. В частности, силами предприятия в трех больницах города построены кислородные посты, медучреждениям при необходимости продолжают бесплатно предоставлять кислород.

Второй этап реконструкции предполагает ремонт инфекционного отделения №1, на третьем этапе отремонтируют баклабораторию.