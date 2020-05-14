Фонд Рината Ахметова передал 2800 экспресс-тестов медикам «скорой помощи» Тернопольской области

Фонд Рината Ахметова передал 2800 экспресс-тестов для медиков Тернопольской области. Они предназначены исключительно для бригад экстренной неотложной помощи. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает пресс-служба Фонда.

«Ринат Ахметов выделил 300 млн грн на борьбу с COVID-19. Они направлены на решение важнейших медицинских потребностей страны, которые определены в координации с Министерством здравоохранения. Чтобы предотвратить эпидемию, нужно действовать на опережение, и именно тесты позволяют предельно быстро выявить заражение. Поэтому Фонд закупил и передал в регионы 300 000 экспресс-тестов для диагностики пациентов. Но тесты не менее важны и для самих медиков, особенно бригад "скорой помощи", которые оказались в самой уязвимой группе риска. Поэтому для них были дополнительно приобретены и доставлены в Украину еще 20 000 тестов. Часть этой помощи Фонд уже передал медикам Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областей», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

По ее словам, Фонд не впервые помогает сфере неотложной медицины. В 2019 году в рамках проекта «200 скорых для Украины» современные автомобили «скорой помощи» получили все регионы страны. Так, в Тернопольской области работают четыре уникальные машины, которые сами медики называют «палатой интенсивной терапии на колесах». Бригады на трех внедорожниках приезжают к пациентам даже в самых труднодоступных районах. Также область получила автомобиль неонатальной скорой, где изначально был установлен аппарат искусственной вентиляции легких. В условиях эпидемии коронавируса он стал особенно необходим.

Заместитель главы Тернопольской облгосадминистрации Виктор Устенко отметил важность этой помощи: «Сегодня в стране чрезвычайная ситуация. Важно включиться всем, чтобы помочь государству бороться с эпидемией. Спасибо большому бизнесу, за то, что откликнулись».

Начальник управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимир Богайчук рассказал об активной помощи региону не только в период пандемии: «Фонд Рината Ахметова передал нам машины «скорой помощи», средства индивидуальной защиты, экспресс-тесты. Спасибо за то, что помогаете, понимаете ситуацию, присоединяетесь к хорошим делам».

Как сказал директор Тернопольского центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Михаил Джус, сегодня особенно важно не допустить распространения болезни среди сотрудников «скорой помощи». «С Фондом Рината Ахметова мы начали работать в 2019 году. Получили машины "скорой помощи". Они все оснащены современным медицинским оборудованием. В период пандемии было трудно со средствами индивидуальной защиты. Благодарю Фонд, что помог нам с ними и отдельное спасибо за тесты, которые мы получили сегодня», – сказал он.