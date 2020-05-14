Плюс 10 за сутки: В Мариуполе подозревают новый очаг коронавируса

В Мариуполе за минувшие сутки подтверждены 10 случаев COVID-19, и не все связаны с ранее выявленными заболевшими. Об этом сегодня, 14 мая, сообщила заместитель городского головы Ксения Сухова на брифинге в горсовете, передает корреспондент «Донецких новостей».

Она отметила, что всего по состоянию на 14 мая в Мариуполе зарегистрированы 78 случаев заболевания COVID-19, из них 1 – летальный.

«Есть новые случаи по сравнению со вчерашним днем (на 13 мая в городе было 68 заболевших – ред.). Часть из них связана с лабораторными исследованиями, которые проводятся для контактных лиц ранее выявленных больных COVID-19. Однако есть и новые случаи заболевания, которые подозреваем как новый очаг, он сейчас отрабатывается», – сказала Сухова.

По ее словам, лабораторный центр устанавливает источник заражения и контактных лиц для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

«На сегодня уже 35 пациентов выздоровели, это плюс 7 человек со вчерашнего дня. Мы видим положительную динамику, люди выздоравливают, и надеемся, что предыдущие очаги будут закрыты», – добавила заместитель мэра.

На лечении в медучреждениях находятся 49 человек, из них 45 с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 4 пациента с подозрением на коронавирус. Состояние у всех удовлетворительное, динамика положительная, 2 пациента получают кислородотерапию.

В лаборатории на исследования направлено 102 пробы. Центрами первичной медико-санитарной помощи обеспечено медицинское наблюдение за 92 контактными лицами и за 28 лицами, прибывшими из-за границы, которые находятся на самоизоляции.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 14 мая в Украине коронавирусом заболели 16 847 человек (4 143 – выздоровели, 456 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 117 случаев COVID-19 (34 пациента выздоровели, летальных случаев – 3), в Луганской области – 42 случая 17 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 214 подтвержденных случаев COVID-19 (29 человек выздоровели, летальных случаев – 5). В «ЛНР» – 308 подтвержденных случаев заболевания (53 человека выздоровели, о летальных случаях в «республике» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).