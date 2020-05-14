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В неразрывной связи с Россией: В «ЛНР» написали учебник по истории «республики» аж с древнейших времен (Фото)

14.05.20 19:14

Сегодня, 14 мая, в неподконтрольном украинской власти Луганске презентовали подготовленное к изданию учебное пособие «История Луганской народной республики с древнейших времен и до наших дней».

«Учебное пособие рассказывает о Луганском крае на фоне мировой истории и в неразрывной связи с историей России с древнейших времен до настоящего времени. В книге проанализированы причины событий 2014 года и создания нового суверенного государства – Луганской народной республики», – говорится в сообщениях «республиканских» интернет-ресурсов.

Книга содержит около 500 страниц, будет напечатана в течение мая тиражом всего в 1 тыс. экземпляров.

«Сигнальный вариант уже готов, и в течение мая будет напечатан уже тираж», – сообщила соавтор учебника Галина Королева.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» также разработали серию учебников по истории Донбасса.

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