Картина складывается несимпатичная, – Климкин о переговорах Козака по Донбассу

Поездка главы Администрации президента РФ Дмитрия Козака в Берлин и его переговоры там по вопросам Донбасса будут иметь негативные последствия для Украины. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook.

«Визит Козака в Берлин – это для нас негативная история, независимо от того, были мы о нем предупреждены или нет. В том, что что-то происходит через нашу голову, мы сами виноваты: когда наши партнеры из прессы узнают о том, что происходит на треке урегулирования, в частности об идее создания так называемого Консультативного совета, то это их, мягко говоря, "не вдохновляет". Однако есть и другие серьезные обстоятельства», – отметил Климкин.

По его словам, сам факт, что закрытой телефонной связи для переговоров было недостаточно, свидетельствует о необходимости обсуждения конфиденциальных тем. И это очень беспокоит, тем более, что поездка Козака происходила на фоне информации о взломе электронной почты Меркель российскими хакерами.

«Во-вторых, Германия точно понимала, каким может быть медийный эффект от этого визита в Украине, и все равно пошла на это. Возможно, это сигнал Украине держаться "Нормандского формата" и "не увлекаться" двусторонними контактами», – считает Климкин.

Экс-глава МИД подчеркивает, что именно Германия была и остается сегодня ключевой для продвижения в ситуации вокруг Донбасса. «Высокий рейтинг Меркель как оценка ее менеджмента пандемии этому способствует. Не забывайте, что следующие полгода Германия председательствует в ЕС, то есть будет иметь влияние на повестку дня и опосредованно – на обсуждение вопроса санкций», – пишет Климкин.

Он также полагает, что в Берлине обсуждалась и тема Северного потока–2, в частности, как обойти санкции США.

«В целом картина для нас складывается несимпатичная», – резюмировал Павел Климкин.

Напомним, в Берлине 13 мая состоялись переговоры с участием руководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака. Стало известно, что было достигнуто соглашение по урегулированию на Донбассе. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев знал о берлинских переговорах Козака. Его туда пригласили из-за отсутствия прогресса по Донбассу. Кроме того, серьезным толчком к переговорам стала инициатива Украины ввести в Минские переговорные группы высокопоставленных чиновников и депутатов.