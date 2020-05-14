Издевались и устраивали кулачные бои: В плену «ДНР» удерживаются братья Хараберюши

В плену «ДНР» с 2017 года удерживаются братья Хараберюши из Донецка – Сергей и Дмитрий. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает «Медийная инициатива за права человека» на своей странице в Facebook.

Когда братья утром 18 августа 2017 года шли на работу на металлургический завод, их задержал «спецназ». «Начали бить, силой затолкали в микроавтобус, повезли в "министерство госбезопасности ДНР", которое расположено по адресу ул. Шевченко, 26. Там в подвалах из пленных обычно выбивают "показания" – бьют, пытают электрическим током. Боевики думали, что братья Хараберюши – родственники Александра Хараберюша, погибшего в Мариуполе контрразведчика», – рассказывает на условиях анонимности один из бывших заложников, который был освобожден в ходе обмена 29 декабря 2019 года.

Далее братьев перевезли в тюрьму «МГБ ДНР», созданную на территории бывшего завода, на базе культурного центра «Изоляция».

«Сергея бросили в подвал, а Дмитрия – в камеру №8. Это так называемая "пресс-хата", помещение, в котором удерживали сразу более 20 человек – как так называемых "шпионов", так и сепаров, из которых также выбивали признания и издевались. Особенно досталось Дмитрию. Был момент, когда ему приказали издеваться над другим заложником, унижать его, но Дмитрий отказался. Тогда его избили так, что отбили, пожалуй, почки. Хотели устроить кулачные бои между братьями. Но они отказывались, за что их обоих избили», – добавляет собеседник.

Сергея и Дмитрия возили на работы на так называемое «Озеро» – базу «сил специальных операций». «Как-то одному из братьев дали в руки газонокосилку и приказали косить траву на участке, где боевики расставляют растяжки. Обычно мы вырывали траву там руками, шансы подорваться с косилкой были выше», – продолжает экс-заложник.

18 мая 2018 года обоих Хараберюшив перевели из «Изоляции» в СИЗО Донецка. Затем на «суде» обвинили в шпионаже в пользу Украины, якобы Сергей фотографировал важные для «ДНР» объекты на заказ СБУ, а Дмитрий знал об этом. В итоге, братьев «осудили» на 11 лет. С октября 2019 года они находятся в Макеевской колонии №32.

Напомним, что полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша, который погиб в 2017 году Мариуполе, взорвала женщина-диверсант. Она была задержана в Одессе 31 октября 2017 года при попытке оформить биометрический паспорт. Позже Ильичевский районный суд Мариуполя (Донецкая обл.) приговорил ее к 12 годам лишения свободы.