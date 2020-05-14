В Кабмине заявили, что стоимость электроэнергии для населения не вырастет (Видео)

До конца этого года тариф на электроэнергию для населения не изменится – об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Из-за теплой зимы и коронакризиса уровень потребления энергии снизился на 9%. Чтобы подстроить энергетику под новые условия, правительство обновило план работы электростанций, передает телеканал «Украина».

Третью неделю Украина живет с новым энергетическим балансом. Это когда атомные, тепловые, гидро- и «зеленые» станции вместе поставляют именно столько, сколько потребляет страна. Без излишков.

«С началом карантина сократилось потребления электроэнергии, в режим простоя вышли теплоэлектростанции и угольные предприятия. И тогда атомные станции начали маневрировать, чего делать нельзя, потому что это ведет к рискам в первую очередь технологических аварий», – говорит энергетический эксперт Юрий Корольчук.

Но возможные аварии на атомных станциях, похоже, не смущают отдельные бизнес-группы. Они хотят как можно больше дешевой атомной энергии, поэтому новый план работы электростанций – энергетический баланс – они изо всех сил критикуют. Так, промышленная компания «Интерпайп» на своем сайте сделала уже несколько заявлений. «Ситуация, сложившаяся на украинском энергетическом рынке, противоречит здравому смыслу. Каждую неделю мы фиксируем рост цен на электроэнергию. В последние дни апреля тарифы выросли на рекордные 38%. Мы будем вынуждены сокращать людей и закрывать цеха», – говорится в одном из них.

«Это уже второе заявление "Интерпайпа" – это манипуляция. Они манипулируют цифрами, источниками. За последние месяцы наоборот цена на электроэнергию для промышленных предприятий снижается», – комментирует председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.

В апреле электростанции продавали промышленникам киловатты даже себе в убыток. Предприятия же, которым для работы требуется очень много энергии, хотят покупать ее еще дешевле и требуют этого от государства. «В "Интерпайпе" почему-то считают, что они могут рекомендовать государству, говорить: включите пожалуйста атомные электростанции, там дешевая электроэнергия, мы ее купим, продадим свой товар на рынке по более дешевой цене и заработаем себе деньги. А то, что государство будет нести убытки, не только возможные, а реальные», – отмечает эксперт Корольчук.

Ради дешевой энергии некоторые бизнес-группы готовы даже государственные компании заставить работать в убыток. «Есть такая государственная компания "Центрэнерго". Себестоимость киловатта выходит 1,92 грн. Коломойский у них покупает по 1,10 – 1,20 грн. Потому, что он установил негласный контроль [над "Центрэнерго"] и Кабинет министров не может его от этой кормушки оторвать», – говорит политик Геннадий Москаль.

О аппетиты бизнеса в правительстве знают и уже расставили свои приоритеты. «Критическим остается вопрос стабилизации и фиксации цен для населения в этом году, о чем я уже говорил, и что правительство гарантирует. А также снижение цен для наших промышленных производителей», – заявил премьер Денис Шмыгаль.

Кабмин не дал ответ, за чей счет снизят стоимость энергии для промышленности. Под ударом может оказаться «зеленая» энергетика. Ведь еще одно давнее желание промышленников – покупать ее за копейки. Если тариф на нее снизят им на пользу, то «зеленые» киловатты в Украине вообще могут исчезнуть.

Согласно данным международного аналитического ресурса GlobalPetrolPrices, промышленность в Украине за один киловатт платит 8 центов. В Беларуси – 9 центов. В Бельгии, Испании, Франции, Швейцарии от 10 до 15. В Италии, Германии, Великобритании – почти 20 центов.

Цены разные, но самое главное – они определяются рынком той или иной страны. По данным того же ресурса, даже для населения тариф на электроэнергию в Украине самый низкий в Европе. Его не меняли с 2017 года.