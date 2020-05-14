На Луганщине при помощи ООН построили бомбоубежище (Видео)

В поселке Новотошковское (Попаснянский р-н Луганской обл.) построили бомбоубежище, 5 тыс. долл. на строительство предоставила ООН.

Расположили бомбоубежище в подвале местного клуба. Ремонт начали в этом году в феврале.

«Здесь была жуть. Вот побелили мы, полы позаливали. Тут мусорник был. Сейчас здесь можно присесть, посидеть, порядок мы навели. Двери новые», – рассказывает местный житель Анатолий Кошеленко. И добавляет: «Не дай Бог, конечно, чтобы оно пригодилось».

Анатолий имеет свою столярную мастерскую. Из стройматериалов, которые ему предоставили, сделал больше 10 двухъярусных кроватей и столы с лавками.

В помещение провели свет, в случае необходимости – есть генератор.

«Первое, на чем мы сфокусировались, – это генератор, потому что первое во время обстрелов страдает электричество, отсутствует мобильная связь», – пояснила руководитель Северодонецкого полевого офиса Агентства ООН по делам беженцев Александра Литвиненко.

«Я все это здесь пережил. Я тут был 2014-2015-й год, я знаю ,что это такое, когда мы прятались в подвалы, где канализация текла и прочее», – рассказывает Анатолий.

По его словам, в Новотошковском живет 670 человек. Стрельбу местные жители слышат почти каждый день.

«У нас тут не очень, но бывает такое, что стреляют, аж стекла дрожат», – говорит местная жительница Александра Алексеевна.

«Каждый день не стреляли, как сейчас бахкают. И не понятно, когда оно прекратится», – добавляет местный житель Алексей.

Поселок Новотошковское находится за полкилометра от линии разграничения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Суспільне Донбас».