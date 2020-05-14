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Пулеметчик и «милиционер»: Бывших участников НВФ «ЛНР» осудили на 8 лет

14.05.20 20:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Луганской области двух бывших участников незаконных вооруженных формирований «ЛНР» приговорили к 8 годам лишения свободы. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает Служба безопасности Украины.

Контрразведка СБУ установила, что двое мужчин принимали участие в обстрелах позиций украинских военных в рядах НВФ «ЛНР», оба являются жителями временно неподконтрольной украинским властям Горловки.

«Один из них после подготовки в тренировочном центре боевиков исполнял обязанности командира отделения так называемой "народной милиции ЛНР". Другой фигурант присоединился к незаконным вооруженным формированиям после освобождения из исправительной колонии. Как пулеметчик группировки террористов он участвовал в боевых действиях против украинских военных подразделений на территории Донецкой и Луганской областей», – говорится в сообщении.

Лисичанский городской суд Луганской области признал обоих виновными в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

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