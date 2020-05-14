То выдавали разрешение, то отказывали: Как пересекали линию разграничения в апреле (Фото)

На линии разграничения в ограниченном режиме продолжают работать украинские контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) и контрольно-пропускные пункты «Л-ДНР». Сейчас для пересечения необходимо получить специальное разрешение с обеих сторон. Об этом говорится в отчете «Пересечение линии разграничения через КПВВ», выполненном по ситуации за апрель БФ «Право на защиту» («Право на захист»).

Однако, даже после получения разрешения с одной стороны, другая может не предоставить согласия. В частности, в апреле известно о более чем 10 случаев, когда люди получали разрешение на пересечение украинских КПВВ, но были вынуждены вернуться, потому что им не предоставили разрешения в «Л-ДНР».

Карантин стал ловушкой для тысяч внутренне перемещенных лиц и других граждан, имеющих прописку на одной стороне линии разграничения, но фактически проживающих на другой. «В течение апреля было выявлено более 200 человек, которые пытались пересечь линию разграничения на пяти КПВВ. В большинстве случаев, разрешение не было предоставлено, даже несмотря на то, что часть людей имела уважительные причины для пересечения. В частности, мониторы наблюдали случаи, когда родители были разлучены со своими детьми из-за разной регистрации по месту жительства или когда люди путешествовали с целью медицинского лечения или посещения похорон», – говорится в отчете.

Например, в апреле более 120 человек пытались пересечь линию разграничения на КПВВ «Станица Луганская», в течение месяца лишь свежующим разрешили переход:

1 апреля 27 человек смогли перейти на неподконтрольную территорию, в то время как 14 человек вернулись на подконтрольную;

25 апреля 25 человек получили разрешения перейти на неподконтрольную территорию (однако трое были вынуждены вернуться из-за отказа пропуска «ЛНР»), и 20 смогли вернуться на подконтрольную.

Кроме того, 4 апреля через КПВВ «Станица Луганская» с неподконтрольной территории был перевезен погибший.

В случаях, связанных со здоровьем или смертью родственников, разрешали пересечение КПВВ и в Донецкой области:

11 и 12 апреля КПВВ «Новотроицкое» пересекли две женщины, которые прибыли с неподконтрольной территории для прохождения лечения;

11 и 12 апреля КПВВ «Марьинка» пересекли две онкобольные женщины, они также прибыли из «ДНР»;

25 апреля женщина из «ДНР» пересекла КПВВ «Марьинка» для захоронения своего отца.

Но при аналогичных причинах были и отказы в пересечении:

пожилому мужчине с раком головного мозга, который временно находился на лечении в Германии и прописан на неподконтрольной территории, отказали в пересечении КПВВ «Марьинка» несмотря на тяжелую болезнь и необходимость немедленного возвращения домой;

КПВВ «Новотроицкое» перейти мужчине, который отправлялся на похороны жены в «ДНР» после работы за рубежом, запрет был даже несмотря на наличие свидетельства о смерти.

Также отмечается, что из-за закрытия КПВВ жители неподконтрольного Донбасса в течение последних 45 дней не имеют доступа к различным украинским государственным услугам.

При этом КПВВ открываются для провоза гуманитарных грузов, а также для процедуры обмена пленными. Так, 6 апреля на КПВВ «Майорское» состоялся обмен пленными между украинской стороной и «Л-ДНР». 20 человек вернулись в «республики», 14 человек – на подконтрольную территорию. Еще 4 человека отказались возвращаться в «Л-ДНР».

Как сообщалось ранее, с 22 марта на период карантина через линию разграничения пропускают людей только в самых крайних случаях. В частности, на КПВВ Донецкой области было 100 таких случаев. По состоянию на 6 мая на подконтрольной территории пропуск через линию разграничения ожидали около 200 человек. На данный момент карантин в Украине продлен до 22 мая, но, скорее всего, дата его окончания будет переноситься и дальше.