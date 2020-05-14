Все без масок: В Донецке возобновил работу парк Щербакова (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке сегодня, 14 мая, возобновил работу центральный парк отдыха имени Щербакова в Донецке сегодня возобновили работу. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Техническая проверка аттракционов завершена, сегодня велись последние подготовительные работы. В этом году будут доступны 10 аттракционов: «Автодром», «Орбита», «Веселые горки», «Клоун», «Цепочная карусель», «Скамейка», «Стиль», «Мини-джет», «Отважные пилоты», «Березка».

Отмечается, что цена билетов на них для детей и взрослых не изменилась – 20 и 40 руб. соответственно (8 и 17 грн по местному курсу валют).

На фотографиях интернет-ресурсов видно, что абсолютно все сотрудники парка и посетители – без индивидуальных средств защиты, не соблюдают социальную дистанцию. При этом в «ДНР» карантин продлен до 31 мая, а с 13 мая введены лишь некоторые послабления.

Напомним, что в этом году парк Щербакова лишился еще одной из своих достопримечательностей – колеса обозрения, которое вышло из строя в сентябре 2019 года.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» с начала пандемии – 214 подтвержденных случаев COVID-19 (29 человек выздоровели, летальных случаев – 5).