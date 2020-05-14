Покусала бешеная собака: Два прифронтовых поселка Донетчины закрыли на карантин (Видео)

В двух прифронтовых поселках Волновахского района Донетчины ветеринары объявили карантин из-за случая бешенства собаки, которая покусала ребенка. Сейчас в Николаевке и Новогнатовке проводят профилактические мероприятия.

11-летнего Кирилла Дяговца укусила за ногу домашняя собака, когда он гостил у бабушки в соседнем селе. «Она на меня лаяла, потом цапнула, и мы пошли в дом обработали ранку и вызвали ветеринара», – рассказывает мальчик.

«После того, как она укусила его – разорвала кота полностью. Была такая добрая, нежная, приходила к собаке эта кошечка, они ели из одной миски постоянно. Ну, загрызла – мы подумали: мало ли, может, бешеная. Вызвали ветеринара, он сказал пронаблюдать за ней в течение 10-ти дней», – говорит Светлана Дяговец, мама Кирилла.

По словам Светланы, собака умерла на 7-е сутки. Результаты анализов, которые накануне брали ветеринары, подтвердили бешенство.

«Сейчас ребенок получает курс антирабической вакцинации из пяти сеансов: на 0-й, 3-й, 7-й, 14-й и 28-й дни», – пояснил заведующий травматологическим отделением Волновахской центральной районной больницы Андрей Хаджинов.

По его словам, сейчас проходят лечение и другие члены семьи, кто контактировали с больной собакой.

В селах Николаевка и Новогнатовка объявили карантин сроком на 60 дней. Дополнительно там сделали прививки около 40 домашним животным.

«До этого у нас там проводились плановые мероприятия по прививкам против бешенства. Было привито около 600 животных. Как раз в этом домохозяйстве прививок не было. Скорее всего, была лисица, которая заболела бешенством в дикой природе и занесла его в населенный пункт», – отмечает главный ветврач Волновахского района Александр Смагленко.

В Волновахской центральной районной больнице прививки против бешенства сейчас получают 15 пациентов, с начала года к врачам обратились полсотни людей.

«Привить одного пациента стоит порядка 5 тыс. грн, но эта вакцина по разнарядке поступает бесплатно. Пациенты никогда эту вакцину у нас не покупали», – подчеркнул Андрей Хаджинов.

Всего на территории Волновахского района в этом году бешенство лабораторно подтвердили у шести животных: у четырех лисиц и двух собак.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA:Донбас».