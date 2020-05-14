Карточный долг: В СМИ показали расписку нардепа от «Слуги народа» на $100 тыс.

Народный депутат от президентской партии «Слуга народа» Андрей Герус имеет большой карточный долг, более того, этих данных нет в электронной декларации политика, предает «Информатор».

Карточные долги нардепа удалось узнать через Telegram-канал UA Baza Bot. Бот содержал пароль от старой почты на mail.ru Геруса. И этот пароль оказался таким же, как и пароль от новой почты.

В частности, в почте находилась фотография расписки Геруса, которую он отправлял своему юристу с вопросом, имеет ли документ юридическую силу. Оказалось, что депутат Герус должен некоему Сергею Онопченко 100 тыс. долларов в качестве карточного долга. Документ подписал 24 октября 2019 года. Долг нардеп должен был вернуть до 10 мая этого года.

Если информация соответствует действительности, то это является основанием для антикоррупционного расследования НАБУ.

Если документ подлинный и Герус заплатил долг, то соответствующие изменения он должен внести в свою декларацию в течение десяти дней. Но в публичных базах есть только одна декларация политика, и та за 2014 год. В ней указана сумма совокупного дохода в 2,6 млн грн, при зарплате в 55 тыс. грн.

«Я всегда знал, что он взяточник, а это доказательство. Вы представьте, сколько надо брать взяток, чтоб по 100 тысяч долларов в карты проигрывать! Миллионы семей сидят на карантине, проели все свои сбережения и не знают, чем завтра детей кормить, а эти проигрывают в карты! Это однозначно должно быть основанием для антикоррупционного расследования и, безусловно, для сложения мандата. Если Вы не знаете, куда девать деньги, отдайте их на детдома и на людей, которые живут на копеечный пенсии», – прокомментировал ситуацию экс-парламентарий Олег Ляшко в эфире канала «Украина 24».