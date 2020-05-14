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Дело МН-17: Прокуратура Нидерландов не может подвердить арест обвиняемого в Донецке

14.05.20 21:56
Леонид Харченко / Фото из открытых источников
Леонид Харченко / Фото из открытых источников

Прокуратура Нидерландов не располагает информацией о том, соответствует ли действительности сообщение об аресте в «ДНР» одного из фигурантов дела о катастрофе MH17 Леонида Харченко, передает «РБК-Украина».

По словам официального представителя ведомства Брехтье ван де Мосдейк, прокуратура осведомлена о публикациях.

«Но мы не можем сказать, соответствует ли эта информация действительности. Восточная Украина недоступна для следственной группы и не находится под контролем властей в Киеве», – заявила она.

Напомним, в неподконтрольном украинским властям Донецке в марте был арестован один из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского «Боинга» МН17, сбитого над Донбассом в 2014 году, – Леонид Харченко.

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