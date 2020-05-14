Морально очень тяжело: Как врач лечит коронавирусных больных в Старобельске (Видео)

Валентина Андрушко заведует инфекционным отделением в больнице Старобельска (Луганск. обл.) и ежедневно борется за жизнь больных COVID-19. Здесь принимают больных из нескольких районов области. Чтобы не подвергать опасности семью, врач неделями не видится с родными.

Андрушко отмечает, что такая работа – для людей со стальными нервами. Она почти 50 лет в медицине, но впервые встречается с такой сложной ситуацией. «У нас есть начало рабочего дня, но нет окончания. Работы никто не боится, и все ее выполняют. Но морально очень тяжело», – говорит она.

Украинские медики, которые работают с больными COVID-19, неделями не уходят из больниц. Андрушко признается, что соскучилась за внуками. «Я хотела бы им передать, что очень люблю и скучаю. Надеюсь, что в конце концов это закончится, и мы увидимся», – продолжает Валентина.

Ежедневно медики рискуют своим здоровьем, ведь даже защитный костюм не гарантирует полной безопасности. Сейчас каждый пятый пораженный коронавирусом в Украине – медработник. «Сказать, что – не страшно, это будет неправдой. Каждый медработник, заходя в палату с коронавирусным пациентом, испытывает не то, чтобы страх, но есть напряжение, подсознательное. Но тем не менее, это наша работа. Не могу сказать, чтобы каждый меня обходи стороной, узнав, где я работаю. Но боремся, стараемся, чтобы каждый больной выздоравливал, и чтобы наши сотрудники были здоровы», – заключила Андрушко.

Напомним, что Фонд Рината Ахметова совместно с телеканалом «Украина» начали спецпроект #Дякуємомедикам.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 14 мая в Украине коронавирусом заболели 16 847 человек (4 143 – выздоровели, 456 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 117 случаев (34 пациента выздоровели, летальных случаев – 3), Луганской области – 42 случая (13 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 214 подтвержденных случаев COVID-19 (29 человек выздоровели, летальных случаев – 5). В «ЛНР» – 308 заболевших (53 человек выздоровели, о летальных случаях в «республике» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).