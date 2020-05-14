Цель – стать чемпионами: «Шахтер» может встретиться с «Динамо» уже в конце мая

В конце мая может состояться поединок между донецким ФК «Шахтер» и киевским ФК «Динамо» в рамках Чемпионата Украины. Об этом сообщил главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру, передает «Sport.ua».

Он отметил, что все футболисты находятся на одном уровне готовности. «С самого начала карантина мы ежедневно наблюдали абсолютно за всеми игроками и прекрасно знаем, что они пребывают в удовлетворительном состоянии, чтобы подготовиться к первому официальному матчу с "Динамо". Надеемся сыграть этот поединок уже в конце мая. Ребята не в идеальных, но в хороших кондициях, чтобы отработать до возобновления чемпионата. До поединка достаточно времени, чтобы достойно показать себя», – сказал наставник «горняков».

«В нашем распоряжении 30 футболистов, и они чувствуют себя отлично, готовы работать и играть», – добавил он.

Каштру рассказал, что игроки будут тренироваться ежедневно с соблюдением максимальных мер безопасности, которые рекомендованы Министерством здравоохранения в течение этих недель.

«В воскресенье (17 мая, – ред.) проведем игру между собой: две команды, состоящие из наших футболистов. А до встречи с "Динамо" планируем еще один тренировочный матч, чтобы ребята больше адаптировались к игре», – отметил тренер.

По его информации, если Чемпионат Украины по футболу может возобновиться к концу мая, то Лига Европы начнется только в августе.

Каштру подчеркнул, что первостепенная задача сейчас для «Шахтера» неизменна – стать чемпионом Украины. «С первой секунды сезона чемпионат Украины является приоритетом. Цель в Лиге Европы – продолжать демонстрировать то, что мы показывали в еврокубковых матчах. Нашу команду уважают в Европе, мы еще не проиграли ни одного поединка на выезде – ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы… Стать чемпионами Украины и пройти успешный путь в Лиге Европы – вот наши цели», – резюмировал он.