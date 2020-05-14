Кровь из меня – фонтаном: Как борются за льготы жители Донбасса, получившие ранения

В 2018 году мирным жителям, которые получили ранения на Донбассе, дали право на статус и все льготы инвалидов войны. А на практике оказалось, что только на сбор документов уходит в среднем один год, передает «Радио Свобода».

Нине Степановне 72 года. Из-за ранения женщина передвигается с большим трудом.

Она жила на окраине неподконтрольной украинской власти Горловки в поселке Зайцево. Обстрел 15 июля 2015 года застал ее в огороде.

«Правой рукой – к ноге, к колену. Вытягиваю эту правую руку – а рука вся по локоть уже в крови. Я поворачиваюсь на левую сторону. А с левой стороны уже фонтаном из меня кровь идет. И уже я мокрая вся, как будто в реке побыла. Вот так халатик на мне весь мокрый», – вспоминает женщина.

По ее словам, бой шел несколько часов. Потом приехала «скорая» и отвезла раненную в больницу Горловки.

В хирургии сказали, что осколки попали в руку, бедро и ногу. Врачи отказались их извлекать.

Нина Степановна вспоминает, что вернулась домой, собрала с мужем вещи и уехала подальше от обстрелов.

«Сказала мужу, что я там и дня не буду. Все, крышка на этом! Сильно боюсь я стрельбы», – говорит женщина.

С трудом семья нашла себе жилье неподалеку от Лимана, Нина Степановна оформила вторую группу инвалидности. Вскоре муж умер.

Со временем она прочитала в интернете, что раненным во время боевых действий на Донбассе государство дает льготы. Только надо собрать документы.

Поехала в Краматорск, взяла справку о несудимости. А вот с бумагой из полиции не заладилось. Из Лимана послали в Славянск, из Славянска – в Бахмут, из Бахмута – в Мариуполь, из Мариуполя – снова в Бахмут.

Женщина дважды ездила на такси в Бахмут. Бумагу взять не получилось, потому что следователь ушел на больничный. А теперь настал карантин. И процесс выбивания льгот затормозился совсем.

А вот одному из жителей Славянска удалось получить льготы. Виктор Сухоручко рассказал, что в 2014 году его друг попал под обстрел.

«Буквально за неделю до освобождения Славянска при обстреле рынка "Лесной" он получил ранение, ему вырвало почку. Потом попал в больницу, его прооперировали, эту почку удалили, удалили желчный пузырь. Дали 3-ю группу общего заболевания», – сообщил подробности Виктор.

Когда депутаты распространили действие закона о статусе ветеранов войны и на людей, которые получили ранения из-за российской агрессии на Донбассе, Виктор помог другу собирать документы.

Вот как Виктор описывает только один из этапов: «В полицию обратились, чтобы дали справку о том, что возбуждено уголовное дело по случаю нанесения тяжких телесных повреждений. Полиция дала нам ответ – через месяц: дело не возбуждалось. Мы пишем опять в полицию письмо. Просим возбудить уголовное дело. Они пишут нам ответ, что нет причины возбуждать уголовное дело. Это опять через месяц пришел ответ. Мы обратились в прокуратуру. Из прокуратуры пришел ответ, что дело возбуждено».

А еще пришлось собирать разные бумаги в других службах. По подсчетам Виктора, только полиция затянула процесс на три месяца, а статус инвалида войны из-за бюрократических процедур друг получил через год.

За 2 года статус инвалида войны в Славянске получили всего 4 человека (трое мужчин и одна женщина) из 180 нуждающихся.

«В теории мы видим, что процедура получения статуса инвалида войны должна быть достаточно простой. После ее прохождения гражданские лица, которые получили ранения, могут получить широкий пакет социальных прав и льгот. Например, это 100-процентная скидка на оплату за пользование коммунальными услугами; ежегодное обеспечение санаторно-курортным лечением; право на ежегодное медицинское обследование, диспансеризацию», – анализирует закон адвокат Наталья Алябьева.

Но тут уточняет, что, несмотря на льготы, в законе есть признаки дискриминации. Ведь в документе ограничили территориальные и временные рамки, которые дают право на льготы инвалида войны.

На статус имеют право раненные:

до 1 декабря 2014 года на всей территории проведения АТО;

с 1 декабря 2014 года и по сегодня – на территории проведения АТО/ООС, но лишь на подконтрольных Украине территориях и в населенных пунктах на линии разграничения.

«По моему мнению – это дискриминационные положения. Государство несет ответственность перед своими гражданами за негативные последствия внешней агрессии. А факт получения ранения во время пребывания человека на подконтрольной, или неподконтрольной государственным органам территории не должен иметь никакого значения. Государство обязано заботиться о всех своих гражданах, которые пострадали от вооруженной агрессии или незаконных террористических формирований», – считает Алябьева.

По ее информации, среди основных причин, почему люди не могут воспользоваться законными льготами: