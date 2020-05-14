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На Луганщине активизировались змеи

14.05.20 23:09

В Беловодском районе Луганской области активизировались змеи. Об этом на своей Facebook-странице сообщила депутат Беловодского поселкового совета Ольга Цыба.

«Осторожно-змеи! Будьте бдительны. Ведь, змеи сами не атакуют. Поэтому не провоцируйте их.

А если змея укусила, следует обратиться к медицинскому работнику», – написала она.

Депутат приложила фотографию. «Это гадюка. Их у нас тут много», – уточнила Цыба.

«Я 11 мая одну убила, на асфальте центральной улицы», – дополняет жительница Новоалександровки (Попасный район, Луганская обл.)

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