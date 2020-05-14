В Минске прошло заседание ТКГ: У участников разные версии происходившего

Сегодня, 14 мая, в Минске состоялось первое заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, на которой украинская сторона участвовала в обновленном составе. Об этом сообщает Офис президента Украины.

Участники переговоров подчеркивали необходимость соблюдения «режима тишины» на Донбассе. В связи с этим украинская сторона инициировала проведение внеочередного заседания профильной группы.

В рамках работы безопасности Украина поддержала СММ ОБСЕ и еще раз настояла на безусловном и беспрепятственном доступе наблюдателей на всей территории Украины в пределах международно признанных границ, в частности, на временно оккупированных территориях.

В гуманитарной группе продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц и списков пропавших без вести. Украинская сторона настояла на взаимном освобождении в формате «всех на всех», определенном на Нормандской встрече 9 декабря 2019 года. Также Украина настаивала на обеспечении доступа представителей Красного Креста к пленным в «Л-ДНР», и призвала соблюдать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

В очередной раз была подчеркнута необходимость открытия новых КПВВ на линии разграничения. Украинская сторона отметила, что КПВВ в Золотом (Луганская обл.) обустроено и готово к работе в любое время.

Во время работы политической группы украинская сторона подчеркнула, что выборы на неподконтрольном Донбассе могут произойти исключительно после получения Украиной контроля над границей.

«Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины», – говорится в сообщении.

Представители Украины в экономической группе продолжили обсуждение вопроса о восстановлении за линией разграничения налогообложения и системы расчетов в рамках украинского правового поля. «Также украинская сторона подчеркнула необходимость осуществления совместно с международными партнерами верификации имущества Украины, находящегося на временно оккупированных территориях», – отметили в Офисе президента.

В «ДНР» сначала обвинили украинскую сторону за задержку начала работы ТКГ на три часа. По итогам переговоров в «республике» утверждают, что украинская сторона тормозит обсуждение предложений по дополнительным мерам контроля перемирия на Донбассе. Представитель «ДНР» на переговорах Наталья Никонорова заявила, «представители Киева доводят переговорный процесс до абсурда, делая вид, что они якобы не получали проекты наших предложений по данным мерам».

Она настаивает, что ранее на переговорах представители Украины не только видели указанные проекты, но и обсуждали их.

По словам Никоноровой, на сегодняшних переговорах не удалось достигнуть договоренностей по вопросам безопасности.

В «ЛНР» просто констатировали факт состоявшегося заседания, без каких-либо подробностей о переговорах.

Следующее заседание ТКГ состоится 27 мая.