На Донетчине от коронавируса лечатся 87 человек, – Кириленко

Сегодня, 14 мая, в Донецкой области лабораторно подтверждены еще 4 новых случая заболеваемости COVID-19. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Два в Мариуполе, по одному – в Черкасской объединенной территориальной громаде и в Константиновке», – уточнил он.

В Мариуполе вирус обнаружили у 70-летнего пенсионера и 43-летней работницы медучреждения. «Оба они – из контактного круга лиц, инфицированных ранее», – сообщил губернатор.

В Черкасской ОТГ наличие вируса подтверждено у 53-летней женщины, которая вернулась из России.

В Константиновке – у 82-летней пенсионерки из контактной круга ранее инфицированных лиц.

Всего на сегодня с начала объявления карантина в регионе подтвержден 121 случай заболеваемости COVID-19:

3 из них завершились летальным исходом;

37 пациентов выздоровели;

81 продолжает лечение.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 14 мая в Украине коронавирусом заболели 16 847 человек (4 143 – выздоровели, 456 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Луганской области – 42 случая (13 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 214 подтвержденных случаев COVID-19 (29 человек выздоровели, летальных случаев – 5). В «ЛНР» – 308 заболевших (53 человек выздоровели, о летальных случаях в «республике» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).