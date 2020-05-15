На неподконтрольной Луганщине обстреляли беспилотник ОБСЕ

На неподконтрольной украинским властям части Луганщины обстреляли беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 14 мая.

«13 мая, управляя полетом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия над районами вблизи Алмазной, члены патруля Миссии слышали 13 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии примерно 1,4–1,7 км к югу. По их оценке, огонь открыли в направлении БПЛА, который пролетал ориентировочно в 1,5 км к югу от их местонахождения. Команда СММ благополучно приземлила БПЛА и покинула этот район», – сказано в сообщении.