Запрет российских соцсетей: Что изменилось за три года

Верховная Рада продлила запрет ряда российских сайтов и социальных сетей в Украине – «Вконтакте», «Одноклассники», «Яндекс», «Mail.ru», «Доктор Веб», «Касперский», «1С» и «Парус». Указ о применении ограничительных мер был издан президентом 3 года назад. За это время российские сайты стали менее популярны. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Указ дал определенный сигнал обществу о том, что российские информационные ресурсы и соцсети являются средой для информационных спецопераций и частью гибридной войны. Вместе с тем, механизм реализации этого решения был довольно неудачным, считает медиаэксперт «Интерньюз-Украина» Виталий Мороз.

«Запрет был сомнительным с правовой точки зрения, поскольку президент Украины не является регулятором интернета. За 3 года с момента этого решения внимание к российским соцсетям снизилось, но государство так и не предложило правового метода решения, поэтому продолжение санкций – это продолжение политики Порошенко. Хотя за 3 года можно было выучить эти вопросы и привести украинское законодательство в соответствие с международными стандартами. Это дает пространство для обвинений со стороны правозащитников и международных организаций по защите прав потребителей», – говорит Мороз.

Позиция главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова – за запрет.

«Фейки в странах устоявшейся демократии приравнены к оружию массового уничтожения. Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продолжении санкций есть смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно – сохраним безопасность государства в целом», – сказано в заявлении Баканова, опубликованном на сайте СБУ.

Говоря о запретах, важно разграничивать социальные сети и новостные сайты, говорит медиаэксперт Виталий Мороз, ведь основное задание российских соцсетей – создавать благоприятную среду для ведения гибридной войны. Большинство новостных сайтов (например, сайты «Л-ДНР» и их «МГБ», «Русская весна», агентство «РИА Новости») были заблокированы, но вопрос в том, как именно это было сделано технически: на уровне айпи-адресов или доменных имен, говорит Мороз. Сами по себе новостные сайты, кроме дезинформации, опасности не несут, в отличие от социальных сетей.

«Социальные сети владеют и распоряжаются огромным количеством персональной информации о пользователях. Хорошие ресурсы обычно не передают персональные данные правоохранителям. К примеру, западные соцсети могут предоставлять анонимные данные о пользователях рекламодателям. В то время, как в российском сегменте интернета правоохранители и техкомпании слиты воедино, и есть доступ ко внутренним чатам, логинам и паролям, к контактам мобильных», – говорит Мороз.

По его словам, запрет на российские сервисы дал определенный результат. В первую очередь – украинские военные практически перестали пользоваться российскими сервисами, что было крайне небезопасно, так как через тот же поисковик «Яндекс» можно легко отследить геолокацию.

Кроме того, за время действия запретов популярность российских ресурсов упала. Так, по данным Kantar TNS CMeter, в 2019 году популярная российская социальная сеть «Вконтакте» заняла 17-е место в рейтинге по посещаемости, а еще в декабре 2017 года «Вконтакте» замыкала первую десятку по посещаемости среди украинских пользователей.

Говоря о действенности запретов, Виталий Мороз акцентирует внимание на том, что прежде всего необходимо создать законодательство, которое будет регулировать интернет, а уже потом что-либо запрещать в правовом поле. Для эффективности запретов в законе стоит прописать, что такое социальные сети и что такое мессенджеры, чтобы не было призывов блокировать тот же «Телеграм».

«Этот мессенджер построен абсолютно на других принципах, не так, как социальная сеть. И опыт России показывает, что невозможно заблокировать любой мессенджер, для этого нужно заблокировать миллионы айпи-адресов, которые расположены на серверах, и при желании собственники любого мессенджера способны изменить серверы и динамические айпи-адреса», – говорит Виталий Мороз.

Ранее сообщалось, что СНБО рассмотрел продление запрета российских соцсетей.

Напомним, в мае 2017 года по решению властей был заблокирован ряд российских интернет-ресурсов. Это было сделано с целью оградить Украину от пропаганды страны-агрессора в условиях гибридной войны. На три года были запрещены социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники», сайты Mail.Ru Group, сервисы «Яндекс» и ряд других ресурсов.