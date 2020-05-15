Блокировка «Яндекс» и «ВКонтакте»: Зеленский подписал указ (Документ)

В Украине продлен запрет на российские социальные сети и ряд сайтов. В частности, речь идет о «Яндексе», «ВКонтакте» и др. Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского.

Указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)"» подписан 14 мая.

«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение СНБО Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". Контроль за выполнением решения СНБО Украины, введенного в действие настоящего указа, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», – говорится в документе.

Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Ранее сообщалось, что СНБО рассмотрел продление запрета российских соцсетей.

Напомним, в мае 2017 года по решению властей был заблокирован ряд российских интернет-ресурсов. Это было сделано с целью оградить Украину от пропаганды страны-агрессора в условиях гибридной войны. На три года были запрещены социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники», сайты Mail.Ru Group, сервисы «Яндекс» и ряд других ресурсов.