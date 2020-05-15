Лоб в лоб: На Донетчине пострадавшую в ДТП водителя деблокировали спасатели

В Мариуполе спасатели деблокировали пострадавшую в результате ДТП водителя. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в четверг, 14 мая, в 13:55 спасателям поступило сообщение о ДТП в Кальмиусском районе Мариуполя.

«На месте ДТП бойцы ГСЧС выяснили, что в результате лобового столкновения легковых автомобилей "Daewoo Nubira" и "Toyota Camry" водитель первой машины была травмирована и заблокирована. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую женщину и передали ее работникам "скорой медицинской помощи"», – рассказали в ГСЧС.